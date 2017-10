Rajoy cree que el 155 se está aplicando de forma eficaz y que "gana la democracia"

Después, en rueda de prensa, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo , también ha puesto el acento en la palabra eficacia y ha señalado que el 155 "es una medida que no es agradable" porque "nadie quería". "Lo hicimos cuando no nos quedaba más remedio", ha enfatizado, para subrayar que se ha actuado en todo momento con "sensatez y prudencia" a pesar de que había "mucha gente" que "presionaba" para que se aplicara antes .

En este sentido, Maillo ha asegurado que es una intervención "mínima y necesaria" para "recuperar el autogobierno" y ha señalado que ahora que se está aplicando no hay "ni alegría" ni "satisfacción". Son palabras, ha proseguido, que no existen al hablar de ese artículo porque "no es una decisión buscada" ni que quisieran adoptar. " Ojalá no tenga que volver a tomarse . Sería una buena noticia", ha manifestado.