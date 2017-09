Rajoy agradece en el Senado el apoyo del PSOE en Cataluña y pide no entrar en "discrepancias menores" ni errores pasados

Evita pronunciarse sobre la propuesta de una comisión parlamentaria mientras el portavoz socialista elogia a los alcaldes del PSC

"Agradezco mucho su apoyo y que lo reiteren, no estamos ahora para temas menores porque ahora el tema es que no podemos aceptar de ninguna manera, en una democracia asentada una de las más importantes del mundo y una de las más importantes de Europa, esos planteamientos totalitarios que pretenden pasar por encima de los derechos de todos los ciudadanos", ha respondido Rajoy al portavoz socialista en el Senado, Ander Gil.

Ese es el propósito, ha dicho, de la comisión parlamentaria propuesta por el PSOE en el Congreso para abrir "un diálogo sin exclusiones" incluso con los que "hoy albergan algún tipo de duda de dónde posicionarse en el futuro". Para el PSOE no es demasiado tarde para buscar soluciones y lo que hay que hacer es dejar de perder el tiempo, hacer política y no solo ampararse en la ley.

Sin embargo, Rajoy ha dejado claro que no pensaba hablar de los posibles errores "ni de unos ni de otros", porque no es momento de "discrepancias menores ni de debates estériles". Así, ha dicho estar de acuerdo con esos tres principios enunciados por el socialista y ha dicho no tener "inconveniente en hablar de ello cuando les parezca bien", pero no se ha pronunciado en concreto de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria que evalúe y modernice el modelo territorial.