Rajoy avisa a Sánchez que la reforma de la Constitución no puede ser un "premio" para los que quieren liquidarla

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que está dispuesto a "hablar" de la reforma de la Constitución pero ha avisado de que esa reforma "en ningún caso" puede ser "un premio" para los que han pretendido liquidarla", ya que, según ha dicho, eso sería "un disparate" y un "mal mensaje para todos".

"Yo estoy dispuesto a hablar. No estaba entre mis prioridades la reforma de la Constitución porque creo que hay cosas mucho más importantes y urgentes que hacer en España, pero yo desde luego no me niego a hablar, sobre todo si esto sirve para resolver problemas", ha manifestado Rajoy en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.