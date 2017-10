Rajoy, a Rivera: "A veces no le entiendo señor Rivera porque he compartido mis decisiones con usted"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afeado este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la posición que ha mantenido en el debate sobre Cataluña en el Pleno celebrado en el Congreso. "A veces no le entiendo señor Rivera porque he compartido mis decisiones con usted", le ha espetado.

Así ha respondido al presidente de Ciudadanos, que ha solicitado al jefe del Ejecutivo que no esté en el regate corto ni se centre en la respuesta del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, al requerimiento que le ha enviado el Gobierno para que aclare si ha declarado o no la independencia.

En este sentido, Rivera ha dicho que la crisis en Cataluña no se resolverá con un "burofax" en el que el Gobierno central pida al presidente de la Generalitat que cumpla la ley sino que será necesario derrotar políticamente al nacionalismo. Según ha añadido, el problema actual "no se soluciona en un cuarto de hora". "Nos estamos jugando España y nos estamos jugando la libertad y la democracia en Cataluña", "SÉ QUE NO TIENE UNA SOLUCIÓN EN UN CUARTO DE HORA"