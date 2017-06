Rajoy avisa al PSOE que sería "muy difícil" explicar en Bruselas que no sale tratado UE-Canadá "por culpa de España"

Recalca que es "muy difícil" explicar la oposición a un país con los estándares de Canadá, que son "similares" a los de la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este viernes al PSOE de que sería "muy difícil" explicar en Bruselas que el Parlamento español no apoya el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá. Por eso, y ante la abstención que ahora anuncian los socialistas, ha recalcado que "lo importante es que salga" adelante ese acuerdo.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas, después de que el PSOE que lidera Pedro Sánchez haya anunciado que no votará a favor, lo que supone un cambio de posición con respecto a la posición que la formación había mantenido hasta ahora. Aunque será el lunes cuando la Ejecutiva socialista confirme el sentido de su voto, el secretario general anunció este jueves al comisario Pierre Moscovici que optarán por la abstención.

"Si al final se van a abstener, lo importante es que salga. Claro, a mi sí que me sería muy difícil de explicar por qué, por culpa de España, no tendríamos tratado de libre comercio con Canadá", ha resaltado Rajoy, que ha recordado que estos acuerdos necesitan el voto y el apoyo, no solo de la Eurocámara sino de los parlamentos de todos los países de la UE.