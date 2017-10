Rajoy dice a la cúpula del PP que usará la Constitución y el Código Penal para impedir la independencia

Casado dice que están "a tiempo de parar esta deriva suicida" porque "no les va a salir gratis y va a acabar muy mal"

Y en este punto ha advertido a los independentistas de que pueden acabar como el expresidente catalán Lluis Companys si siguen adelante con la vía unilateral. "La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha enfatizado.

Además, ha rechazado de plano el "apaciguamiento" o la "mediación internacional" porque España "no es Sudán" ni "Yugoslavia". "Nadie tiene que mediar nada porque no cabe mediación de España con España, porque Cataluña es también España, una parte esencial hasta el tuétano", ha enfatizado, para insistir en que no tienen nada que "mediar ni negociar con los golpistas" porque "no se puede dar nada a cambio para que alguien deje de incumplir la ley".