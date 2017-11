Rajoy al PNV: está bien la distensión política en Cataluña, pero lo primero es cumplir la ley

Esteban le insta a abordar "ya políticamente" la situación porque el "clima es irrespirable" con los exmiembros del Govern en prisión

Además, ha censurado la actuación del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quién, según ha dicho, "tiene vínculos evidentes con el Gobierno y apunta a delitos de sedición y rebeldía cuando no ha habido "violencia ni tumulto". Según Esteban, la justicia no puede ser "tan ciega" para no estar atenta al contexto ni al contenido de los hechos que se juzgan porque el encarcelamiento del exvicepresidente y varios exconsejeros del Govern "no ayuda a superar el clima" en Cataluña.