Rajoy pide al PDeCAT "convencer" a Puigdemont para no crear "más problemas" y no "obligarle" a aplicar el 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles a los diputados del PdeCAT que hagan un "esfuerzo para convencer" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no cree "más problemas" en Cataluña con el proceso independentista y no "obligue" a su Ejecutivo a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Así ha respondido al diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, que ha criticado que el Ejecutivo del PP no haya aceptado el diálogo que le ofrece Puigdemont ni acepte reunirse con él cuando ha sido un presidente "elegido democráticamente". Es más, ha afirmado que "hoy" existen "presos políticos" en España, en alusión al encarcelamiento de los líderes de ANC y Ómnium , Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de un presunto delito de sedición.

"La aplicación del 155 sería un fracaso de la política y el diálogo. No va a resolver el contencioso. Es un grave error, de aplicación efectiva más que dudosa y difícil", ha recalcado el diputado de la antigua Convergencia, que ha solicitado además a Rajoy que "no se atreva a tocar" el sistema educativo "cohesionador" que hay en Cataluña y que educa "en la libertad" que, según ha dicho, ahora se les quiere "quitar".

Rajoy ha recriminado a Xuclà que en Cataluña se haya "cerrado el Parlamento" catalán y los líderes de la oposición no puedan preguntar a Puigdemont si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre. En este sentido, ha dicho que lo que le ha pedido el Gobierno es algo "lógico, razonable y sensato" porque se trata de aclarar si lo ha hecho o no.