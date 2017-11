Rajoy confía en la Justicia de Bélgica y dice que acatará su decisión sobre Puigdemont y los exconsellers

El presidente del Gobierno ha mostrado este viernes su confianza en la Justicia de Bélgica y ha asegurado que acatará su decisión sobre la orden de detención y entrega (OEDE) remitida por las autoridades españolas contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que se encuentran con él en Bruselas.

"Como empecemos a poner en tela de juicio eso me parece que no vamos por el buen camino. Por tanto a mí no me oirán más, sea lo que sea, que respeto y acatamiento a las resoluciones de los tribunales de justicia", ha añadido.