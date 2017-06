Lo retrata como un populista de izquierdas que busca destruir al contrario, "acosa al discrepante" y tiene a Venezuela como modelo

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha cargado duramente contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que no ve "merecedor" de convertirse en presidente del Gobierno porque eso sería "letal" para el interés general y un "castigo" para España. Es más, ha asegurado que no puede llegar al cargo porque encarna un populismo de izquierdas que busca "destruir al contrario", el "acoso al discrepante", tiene a Venezuela como modelo y ha hecho del Parlamento un lugar para "montar el pollo".

En primer lugar, ha enmarcado la moción de censura en la "política espectáculo" que practica Podemos, en un momento en que esa formación, ha dicho, ha perdido en seis meses más de un millón de votos. "Cuanto más le conocen, menos le votan", ha enfatizado, para espetar con sorna a Iglesias cómo es posible que "siento tan brillante, sensible y cercano", la gente "desdeñe sus méritos y muestre con claridad su preferencia por los demás".

"Usted no debe ser presidente de Gobierno porque su devoción por la política como un mero espectáculo le incapacita como gobernante a los ojos de los españoles", ha enfatizado, para recalcar que un Ejecutivo presidio por el secretario general de Podemos "sería letal para el bienestar general y el modelo de convivencia".

Asimismo, Rajoy ha acusado al candidato de no querer debatir con argumentos sino "destruir al adversario" mediante el "hostigamiento y la estigmatización", así como mediante 'escraches', y de buscar la división entre españoles "buenos y malos" (los que no les apoyan) e incluso entre "dignos e indignos", "decentes e indecentes" y "saqueadores y explotados".

"No parece que pueda gobernar quien ni se plantea gobernar para todos", ha afirmado, para recalcar que no deben gobernar quienes han "acosado" a sus adversarios políticos en la universidad o en su propio domicilio. Según ha dicho, no son hechos tan "remotos" ni "pecados de juventud".