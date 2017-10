Rajoy apuesta por restablecer la legalidad en Cataluña antes de celebrar elecciones

Así ha contestado al líder de la formación naranja, Albert Rivera , que le ha preguntado en el Pleno del Congreso qué va a hacer el Ejecutivo para asegurarse de que las próximas elecciones sean "libres y seguras" , de forma que no haya "pucherazos" y que nadie, en particular los catalanes no independentistas, sufra "coacciones y amenazas".