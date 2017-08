Rabell se abre a la libertad de voto de los 11 diputados de SíQueEsPot en la ley del referédum del 1-O

Asegura que el referéndum "sólo será un simulacro o una repetición sesgada del 9N"

Si la votación de las leyes se celebra antes, no descarta la libertad de voto, aunque recuerda que "no se sabe todavía sobre qué se va a votar", teniendo en cuenta que las leyes de 'desconexión' todavía no se han admitido a trámite ni figuran en el orden del día de ningún pleno ni los grupos las han podido enmendar.