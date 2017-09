Puigdemont no teme ser suspendido y avisa: "El TC ya no altera el referéndum"

Garantiza que "se podrá votar en Barcelona" y entiende que los Mossos investiguen el 1-O

El presidente de Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles que no teme ser suspendido de su cargo y ha proclamado que no hay tribunal que pueda frenar el referéndum de independencia el 1 de octubre: "El Tribunal Constitucional ya no altera la organización del referéndum".

"¿Que no han dicho que no podíamos hacer una web? ¿Que no han dicho que no podríamos aprobar una ley? ¿Que no hay dicho que no podríamos firmar un decreto, ni hacer un referéndum y pese a todo los estamos haciendo?", ha puesto como ejemplos el presidente.