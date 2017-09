Puigdemont reafirma que habrá urnas, papeletas y lo "más importante": votantes

Tacha de "inaceptable" que el Gobierno hable de violencia en Cataluña

"Así que habíamos previsto esta eventualidad y confirmo que habrá urnas y papeletas, y algo que todavía es más importante para la celebración de un referéndum: habrá votantes", ha añadido Puigdemont, que ha descartado una declaración unilateral de la independencia si finalmente no se pudiera celebrar.

Ha tachado este lunes de "injusto e inaceptable" que el Gobierno central hable de violencia, cuando ésta no ha sido ni será nunca una opción en Cataluña, ha añadido, y ha dicho que el Govern no se plantea ahora mismo una declaración unilateral de independencia (DUI) ante la hipótesis de que no se pudiera celebrar el 1-O.