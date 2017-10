Puigdemont ofrecerá diálogo a Rajoy el jueves, y "no se moverá" de su posición actual

El Govern avisa a Rajoy de que no habrá "rendición" y que reaccionará si se aplica el 155

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha explicado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ofrecerá de nuevo el jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emprender un diálogo "sin condiciones", y no se moverá respecto a la posición actual.

Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu: "El Govern no se moverá. ¿Quieren sentarse a hablar sí o no? El jueves veremos si siguen en la represión o si quieren hablar; hablar sin condiciones".

Así, el Govern replica de que no entra en su planes precisar si Puigdemont llegó a declarar la independencia, e insiste en que la responsabilidad no es suya sino del presidente, Mariano Rajoy: "El Estado tiene la oportunidad de decidir que camino elige. Tiene la oportunidad de sentarse y hablar".

"No diremos nada diferente de lo que dijimos", ha afirmado el portavoz, recordando que el lunes Puigdemont ya envió una carta a Rajoy que inmediatamente fue respondida por otra misiva del presidente del Gobierno central.

"Hemos hecho una apuesta por el diálogo y nuestro compromiso está intacto. Nosotros no pedimos al Estado que renuncie a nada. Pedimos que se siente a hablar", ha resumido el también conseller de Presidencia.

Turull no ha precisado cómo el Govern se comunicará el jueves con el Gobierno, es decir, si se hará con una carta o por otro mecanismo, pero ha asegurado que habrá la "cortesía institucional" que en estos casos es conveniente.

Si el Gobierno central activa el artículo 155 de la Constitución, Turull ha avisado de que el Govern no se quedará con los brazos cruzados: "Si el otro no quiere dialogar y actúa en la dirección contraria, tendremos que tomar decisiones", pero no ha querido avanzar cuáles.