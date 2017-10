Puigdemont pide "garantías jurídicas" para volver a España y dice que no está en Bruselas para pedir asilo

Describe a España como un país represor, se presenta como 'president' legítimo y pide "al pueblo que se prepare para un camino largo"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este martes desde Bruselas que regresará a España cuando tenga "garantías jurídicas" de que podrá tener un juicio justo y con separación de poderes, aunque ha asegurado que no ha viajado a esta ciudad con intención de "pedir asilo" ni de "eludir" su responsabilidad ante la Justicia.

"¿En qué condiciones volver a Cataluña? Estamos aquí en busca de garantías que por el momento no se dan en Cataluña, en España", ha asegurado Puigdemont ante unos 200 periodistas, tras defender que si se le permitiera "un juicio justo, independiente, con separación de poderes, como en la mayoría de países europeos", retornaría "de forma inmediata".

El expresidente catalán ha descrito las querellas por rebelión presentadas por la Fiscalía contra él mismo y otras 19 personas como un "deseo de venganza" y ha avisado de que mientras se mantenga esa "amenaza" no se darán las "condiciones" para regresar.

Así, ha dejado claro que ve la acción judicial contra él como una "demanda política" que persigue "ideas" y no delitos y que se va a oponer a ella "desde una posición política y no jurídica". "No queremos escapar a nuestra responsabilidad de la Justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el marco de la UE", ha dicho también.