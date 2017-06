Enviará la misiva esta semana a Ana Pastor para preguntarle con qué mecanismo puede acudir a la Cámara para explicar lo que pasa en Cataluña

Según Puigdemont, en caso de que se considere necesario que el vicepresidente, Oriol Junqueras, firme la convocatoria también lo hará "sin ningún problema", y ha revelado que hay alcaldes y diputados que le han pedido poder hacer lo mismo, posibilidad que no excluyen.

SANTAMARÍA: "NO SE ENTERA"

Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya avisado de que hay que prepararse para una estrategia de tensión, a Puigdemont le preocupa que haga este análisis "porque significa que no se entera de nada".

Para el presidente catalán, no puede ser que un Estado se sienta tensionado ante los que piden poner urnas: "A mí, me tensionan otras cosas, como que la Mesa deba responder ante la justicia por permitir un debate democrático".

También ha explicado que esta semana enviará la carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para pedirle con qué mecanismo puede acudir a la Cámara para explicar lo que pasa en Cataluña desde su punto de vista y escuchar el debate que se genere, pero no para proponer que se vote la demanda catalana.

"Lo único que no se ha votado es la propuesta española para Cataluña", ha subrayado Puigdemont, que también ha dado la bienvenida al PP a la 'campaña del no' por repartir folletos advirtiendo de que en una Cataluña independiente no se podrán pagar las pensiones, algo que considera grotesco teniendo en cuenta la gestión de ellas del Ejecutivo central.