Puigdemont pide un esfuerzo al resto de españoles: "No somos delincuentes ni golpistas"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido este martes un esfuerzo al resto de españoles para conocer y reconocer lo que considera que está reclamando una mayoría de catalanes desde hace años: "No somos unos delincuentes ni unos locos ni unos golpistas".

Según Puigdemont, no tienen nada contra toda España ni contra sus ciudadanos, sino lo contrario: alega que el deseo mayoritario de los catalanes es "reentenderse mejor" con todos ellos porque, a su juicio, la relación no funciona desde hace tiempo y no se ha hecho nada para revertir una situación que considera insostenible.