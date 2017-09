Puigdemont: "El día 1 llevaremos papeletas y las utilizaremos"

Acusa al Estado de suspender "de facto" el autogobierno y aplicar un estado de excepción

Puigdemont no ha utilizado la palabra referéndum: "Estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio" que es el Estado, a su juicio.

Así, el Govern mantiene el 1 de octubre como fecha clave en la hoja de ruta soberanista, pero no ha dado detalles sobre si la operación policial de este miércoles supone un contratiempo importante para celebrar la votación y, por lo tanto, el primer día de octubre lo que habrá es una movilización.

"NO NOS ECHAREMOS ATRÁS"

Ha apelado a los demócratas indignados de dentro y de fuera de Cataluña por la actuación del Estado este miércoles, y ha asegurado: "El Govern se ratifica en el compromiso de defenderlos siempre. No aceptaremos un retorno a épocas pasadas. No aceptaremos que no nos permitan decidir las épocas futuras".