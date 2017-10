Puigdemont pide "creatividad" para impedir el 155: "Quien salvó las escuelas el 1-O salvará las instituciones catalanas"

Proclama una estrategia de "no violencia" pero llama a hacer "todo lo posible" para evitar la "demolición" del sistema catalán

Puigdemont ha justificado su viaje a Bélgica como parte de una estrategia de "no violencia" ante la "ofensiva altamente agresiva y sin precedentes" del Gobierno con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.

"Hemos preferido garantizar que no habrá enfrentamientos ni violencia, no se puede construir la República de todos desde la violencia --ha subrayado--. Si el Estado español quiere hacer su proyecto desde la violencia será su decisión, pero no se nos puede arrastrar a un escenario que todo el movimiento soberanista ha rechazado de forma consistente".