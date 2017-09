Un conseller de Puigdemont no ve a los alcaldes contrarios al 1-O muy presionados y les recomienda "deportividad"

Avisa de que la Guardia Civil persiguiendo "chorradas" como carteles del referéndum "alimenta el tópico de la España gris"

El conseller de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, cree que la presión "institucional y política" que han sufrido los alcaldes que se oponen a facilitar el referéndum del 1 de octubre es "perfectamente llevadera" y les ha animado a vivirla "con deportividad" siempre que no traspase la línea del respeto.

Durante su participación en Madrid en el Foro Next IBS, Vila ha reconocido que un conflicto como el que se está viviendo en Cataluña siempre genera "tensiones" de las que no hay que sentirse orgulloso. Sin embargo, no cree que los alcaldes que se oponen a ceder sus espacios municipales "estén especialmente presionados".