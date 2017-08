Puigdemont anuncia que ya dispone de "más de 6.000 urnas" para el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes que el Gobierno ya dispone de "más de 6.000 urnas" para celebrar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

En una entrevista de 'Financial Times' recogida por Europa Press, ha dicho: "Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo de qué modo el Estado puede frenarlo".

Entonces inició un proceso de compra "directa" de las urnas, aunque no detalló cómo: Puigdemont tampoco lo concreta en la entrevista.

Avisa de que el 1-O se hará aunque le inhabiliten o condenen a prisión: "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que me puedan hacer a mi que pueda frenar este referéndum".