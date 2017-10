Puigdemont llevará una declaración de independencia al pleno de este martes

La entrevista con Puigdemont fue grabada antes de la publicación de los resultados definitivos del referéndum ; por lo tanto antes de la tarde del viernes de la semana pasada, por lo que no da más detalles sobre esta declaración de independencia como, por ejemplo, si será de aplicación inmediata o entrará en vigor a unos cuantos meses vista.

"La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley", razona el presidente catalán, que asegura que el término que debe utilizarse es 'declaración de independencia' y no 'declaración unilateral de independencia'.

"Cuando haya la sesión plenaria prevista , haremos aquello que está previsto en la ley. Que nadie se llame a engaño. Nadie se puede sorprender por que hagamos lo que dijimos que haríamos", insiste, y asegura que el Govern no se cierra a que haya una mediación externa entre la Generalitat y el Gobierno central sobre el conflicto en Cataluña.

"¿Se puede obligar a todo un pueblo a estar en contra de su voluntad en un lugar? Esto no es aceptable, se le tiene que dar la oportunidad de elegir ", ha argumentado el presidente, que ha pedido avanzar hacia una sociedad en la que la población tome decisiones sobre la política y los estados.

El presidente catalán lamenta que desde el Estado solo llegue la advertencia de que se suspenderá la autonomía catalana y no se abra la puerta a aceptar una mediación y concluye: "Pasan los días y, si el Estado no responde positivamente a las peticiones de mediación, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer"

Preguntado por la posibilidad de que acabe en la cárcel, Puigdemont ha defendido que sería una solemne injusticia y concluye: " Que pase lo que tenga que pasar . A diferencia de otros, yo me podré mirar al espejo. Si mi hijas o otros me preguntan, no pasaré vergüenza".