Puigdemont admite que arriesga "mucho" pero promete ir hasta el final

EUROPA PRESS

"Estamos dispuestos a todo para que haya un referéndum"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido este viernes que su defensa total del referéndum le pone en una situación no fácil, pero asegura que esto no le hará replantearse nada: "Algunos arriesgaremos mucho. Iremos hasta el final y os garantizamos que el Govern no fallará".

Lo ha dicho en un acto de la ANC celebrado en la plaza Cataluña de Sant Joan Despí, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya admitido a trámite sendas querellas presentadas este mismo viernes por la Fiscalía Superior de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlament --por la aprobación de la ley del referéndum-- y contra el Govern --por el decreto de convocatoria del 1-O--.

Sin mencionar a este tribunal, ha asegurado que ni las querellas de la justicia ni lo que considera amenazas del Gobierno central frenarán su determinación de convocar una consulta: "Estamos dispuestos a todos para que el día 1 de octubre haya un referéndum. No escatimaremos ningún esfuerzo".

Puigdemont ha pedido a los asistentes al acto que, teniendo en cuenta que los miembros del Govern y otros cargos electos arriesgan tanto, los ciudadanos no deben dejarse "engañar" por los que rechazan el referéndum, y les ha instado a ir a votar el 1 de octubre sin miedo.

"NO OS DEJÉIS CONFUNDIR"

"No os dejéis confundir, no os dejéis engañar por los que dicen que no tenéis capacidad de decidir vuestro propio futuro con miedo y amenazas", y ha pedido aprovechar esta Diada para llamar a una gran participación el 1 de octubre.

Puigdemont ha pedido a los catalanes que no se dejen tratar de golpistas por querer votar, y ha dicho que son precisamente quienes avalan el referéndum los que garantizan la democracia: "¿Alguien cree que Rajoy garantiza más la democracia en Cataluña que vosotros, el pueblo de Cataluña?".

También ha replicado al Estado que los independentistas tiene en su bagaje otros momentos difíciles --como fueron los preparativos de la consulta del 9 de noviembre--, y ha concluido que esto es una experiencia para afrontar los próximos 23 días hasta el referéndum: "Ya tenemos entrenamiento. No nos pillarán por sorpresa".

INTERPELA AL 'NO'

Puigdemont incluso ha interpelado a los contrarios a la independencia a ir a las urnas, pese a que su opción es la soberanista, y les ha lanzado este aviso: "La independencia de Cataluña no se defiende desde el sofá. Quien quiera mantener la unidad de España, tampoco".

También ha animado a los ciudadanos que viven en municipios cuyos alcaldes no quieren colaborar en el referéndum a que les paren por la calle y les digan: "Mirarme a los ojos: te debes a mí. Y de forma serena pregunten: ¿Me dejarás votar o me impedirás que vote?".

Puigdemont considera que la clase política catalana se ha dividido en dos partes y no es por cuestiones ideológicas, si no por si avalan o no el referéndum del uno de octubre: "Los que os quieren permitir votar, y los que no os quieren permitir votar. La diferencia es esta".

JORDI SÀNCHEZ

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, también se ha dirigido a los alcaldes, en concreto a los que no quieren colaborar con la consulta, para decirles que no voten si no quieren pero que no "impongan" al resto de gente esta posición y cedan locales como colegios electorales.

Ha ofrecido todo su apoyo a los miembros de la Generalitat y del Parlament querellados, y ha dicho que la cohesión social de la sociedad catalana no está en peligro, como lo demuestra el café que se han tomado este viernes en el Parlament Puigdemont y la diputada del PP en el Congreso Alícia Sànchez-Camacho.