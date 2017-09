Puigdemont exige a la UE que no dé "la espalda" a la situación política de Cataluña y critica a Juncker

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido a la Unión Europea que no dé "la espalda" a la situación política de Cataluña, y ha confiado en que, si gana el 'sí' en el referéndum del domingo, la misma UE se implicará y abandonará la actitud pasiva que ha tenido hasta ahora.

"Son muy valientes cuando hablan de otros países donde no tienen competencias, pero ¿dónde están cuando los ciudadanos los necesitan?", se ha preguntado en una entrevista de Associated Press (AP) recogida por Europa Press a cuatros días para la votación.

"Quien no quiera oír nuestra voz necesita ver a un otorrino político", continua el presidente, que concluye que si el presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, no puede captar la situación de Cataluña, es que el proyecto europeo no está en buenas manos.