Puigdemont: El TS retiró la euroorden por "miedo" y prueba que la huida a Bélgica fue la "estrategia adecuada"

Dice que no volverá a Cataluña sin "garantías" de que se permitirá un Govern independentista si gana

Puigdemont ha comparecido acompañado por los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, además de parte de su equipo legal en Bélgica, incluido el belga Paul Bekaert, quien ha dicho que "no hay razones" para esperar que el TS presente nuevas euroórdenes contra sus defendidos.

"Cuando las leyes las hacen ellos y la Justicia se la administran ellos, son muy valientes (...), pero cuando ya no pueden controlar toda la cadena, ni los jueces amigos, ni los fiscales que afinan y tienen medio al mundo mirando, entonces ya no son tan valientes y saben que pueden hacer el ridículo", ha sostenido.

"¿Si las elecciones, los ciudadanos con sus votos, dicen que quieren el mismo Gobierno que frenó el artículo 155, será respetado o no? Debemos saber esa respuesta antes de decidir si regresar", ha declarado.

Puigdemont ha aseverado que "no existen las garantías" de que no ingresará en prisión si regresa a Cataluña y ha insistido en que tanto él como los exconsellers que le acompañaron en la huida a Bélgica tendrán que pensarlo "muchas veces" antes de tomar una decisión sobre su futuro.

El exmandatario ha apuntado que ello no les impide contemplar tomar "posesión" de sus actas "legítimamente ganadas en las urnas", al tiempo que ha subrayado que "no cabe en el ordenamiento democrático" contemplar una opción que no les permita recoger sus actas.