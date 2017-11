Puigdemont, Junqueras y Forcadell, citados hoy en la Audiencia Nacional y el Supremo para declarar por rebelión

Están citadas 20 personas en el marco de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado por la declaración de independencia

La querella se presenta contra un total de 20 personas por hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó el pasado 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia (DUI). En la Audiencia Nacional deberán comparecer, además de Puigdemont y Junqueras, el ex consejero de Presidencia Jordi Turul; el ex consejero de Asuntos Internacionales Raül Romeva; el ex consejero de Salud Antoni Comín; el ex consejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; la ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa i Coll, la ex consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; la ex consejera de Enseñanza desde mayo de 2016 Clara Ponsatí; el ex consejero de Interior desde julio de 2017 Joaquim Forn; el ex consejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig; el ex consejero de Justicia desde enero de 2016 Carles Mundó; el ex consejero de Cultura y desde julio de 2017 de Empresa y Conocimiento Santiago Vila; y la ex consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret.