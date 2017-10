Puigdemont exige la retirada de la Guardia Civil y la Policía desplazada por el 1-O

Crea una "comisión especial de investigación" sobre la cargas policiales de este domingo

Argumenta que si este refuerzo policial vino por el 1 de octubre ese día ya ha pasado y, si vino por posibles problemas de orden público, considera que los catalanes demostraron este domingo que son un pueblo pacífico y que "de desorden público no hubo".

"Fue la jornada de violencia gratuita más grande que hemos conocido en los últimos 40 años. No solo no se puede repetir, sino que no puede quedar impune", ha concluido el presidente catalán.