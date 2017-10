Un centenar de personas despiden a Puigdemont en Bruselas al grito de "Viva España y visca Cataluña"

Sus partidarios gritan "President, president" cuando ha abandonado el centro de prensa

Puigdemont y los exconsellers han abandonado la sede de The Press Club Brussels Europe, donde ha tenido lugar la comparecencia, en distintos taxis. La policía de Bruselas ha desplegado un cordón policial para facilitar la salida de los vehículos del centro.

A su lado, otro ciudadano español se confesaba "un poco harto" de la situación. "A los políticos se les paga para que solucionen nuestros problemas y no para crear problemas como están creando", ha subrayado en declaraciones a los medios, para después pedir a Puigdemont y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se pongan de acuerdo, solucionen los problemas de los españoles y no se dediquen a estas gaitas".

"Europa no es hacer muros sino puentes. Para muros ya está Trump. Aquí se trata de trabajar juntos, no desconectarse. Hemos empezado este proyecto para conectarse, compartir mejor, no hay motivo para romper", ha defendido otro ciudadano que tenía una bandera española y otra europea.