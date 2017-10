Puig dice que la reforma de la financiación "puede sustentar también la reforma del modelo territorial"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado este martes que el Gobierno "mantiene la voluntad" de reformar este año el modelo de financiación y ha indicado que "se dan las circunstancias" para hacerlo y, de hecho, "el pilar de la financiación autonómica puede sustentar también la reforma del modelo territorial".

Según ha recalcado Puig, ahora no ha visto "la dilación que en otros momentos se preveía" y dice tener la certeza de que "no se va a volver a dilatar" la reforma. No obstante, ha subrayado que su optimismo no debe confundirse y pensar que hay ya "una solución cerrada" porque no es así.