Puig anuncia un congreso en noviembre para "resetear" el autogobierno valenciano con políticos y expertos

Se muestra "absolutamente convencido" de que la reforma constitucional es la salida política a la crisis territorial

Del mismo modo, ha defendido la importancia de "reformar el sistema de financiación para contribuir a la solución de la crisis territorial", que según ha valorado, "el compromiso" por parte del Gobierno central "es que será este año". Al margen del debate Constitucional y del problema de Cataluña, ha dicho, "es evidente que nosotros tenemos que avanzar porque la situación de los valencianos no puede esperar ya más". Para ello, ha apelado a "mantener la unidad y ayudar todos para que eso sea posible".

"Mi generación no vivió aquel 9 de octubre, pero vivió el 15 M y la Primavera Valenciana, que reclamaba una educación digna, que se gastaran el dinero en centros dignos y no en telefonistas que después no van a trabajar", ha subrayado.