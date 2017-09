Puig pide diálogo y que ninguna parte "sobreactúe" porque "están pasando cosas demasiado graves"

El 'president' afirma que la crisis territorial no es simplemente de Cataluña y exige "atender otras realidades" como la valenciana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apelado al diálogo para solucionar la situación en Cataluña y ha pedido que "no se sobreactúe" por "ninguna de las dos partes" porque "están pasando cosas demasiado graves como para simplemente dejar de actuar".

Así se ha expresado el jefe del ejecutivo valenciano preguntado por los medios sobre su posición respecto a la actitud del Gobierno de España en relación con el referéndum secesionista, tras una visita a un instituto en Los Montesinos (Alicante). Puig ha asegurado que "el diálogo tiene una vehiculación de ida y vuelta" y que "'laissez faire, laissez passer' no es una solución ni una política adecuada".

Para el también líder de los socialistas valencianos, "hay que ser conscientes de que las leyes no se pueden transgredir" y que "no se puede hacer una ley rompiendo la ley", al tiempo que ha recordado que las leyes "se hacen desde la política", por lo que ha reiterado su apuesta por "el diálogo como única manera de garantizar la convivencia".

Al respecto de la celebración del referéndum del 1 de octubre, Puig ha señalado que "como tal, no se va a celebrar porque no hay garantías jurídicas" puesto que "no se convocó de acuerdo a la ley"."Un referéndum tiene que tener las garantías para que sea efectivo", ha asegurado Puig, por lo que ha instado a "buscar soluciones" y "si hay un problema de encaje, que lo hay, pues hay que ver de qué manera se resuelve", ha agregado.