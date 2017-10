Puig espera que se realicen "todas las detenciones" de los "violentos" que provocaron los incidentes del 9 d'Octubre

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que espera que "se produzcan todas las detenciones" de los "violentos" que protagonizaron los incidentes en la manifestación del 9 d'Octubre porque "hubo más de dos personas que estuvieron alterando gravemente la convivencia" y esas personas "no representan a la Comunitat Valenciana".

Si además, ha agregado, "algunos tienen algún tipo de representatividad, desde luego es evidente que debe ser asumido que no pueden tenerla" porque "ningún violento puede representar a ningún ciudadano decente de este país".

El presidente ha indicado que no quieren que se vuelva a enfrentamientos del pasado y ha subrayado que la Comunitat "no tiene nada que ver con aquello y no tiene que significar, desde luego, ningún tipo de regreso al pasado".