Puig: "Pediré a Rajoy simplemente que los valencianos tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles"

Afirma que el problema territorial en España "no es simplemente la cuestión catalana"

"Lo que le pediré al señor Rajoy es simplemente que los valencianos tengamos las mismas oportunidades que el resto de españoles y que, de una vez por todas, se llegue a un sistema de financiación justo y que no sólo sea una solución para la Comunitat Valenciana, sino para el conjunto de las comunidades autónomas", ha añadido Puig.

El jefe del Consell ha asegurado que éste no es un debate "entre políticos ni abstracto", sino que "habla de la necesidad de tener las mayores oportunidades de las personas, servicios públicos de calidad y, en definitiva, que haya una igualdad entre españoles". "Estamos de acuerdo en la singularidad de los territorios, pero estamos también de acuerdo en la igualdad entre los ciudadanos", ha apuntado.

Para el 'president' el problema territorial en España "no es simplemente la cuestión catalana, ya que hay otras cuestiones importantes". "No digo que la cuestión catalana en estos momentos no sea fundamental, pero es evidente que hay que resolver la cuestión territorial en España teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: la igualdad entre los ciudadanos y la singularidad entre los territorios", ha dicho.