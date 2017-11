Puig cree que es Echávarri el que debe decidir si dimite y niega que su situación sea "un caso de corrupción"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este miércoles que son los grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante y "principalmente el alcalde", el socialista Gabriel Echávarri, los que deben solucionar la "gobernabilidad" en el consistorio, después de que Compromís haya roto el acuerdo de gobierno ante el procesamiento del primer edil por fraccionamiento de contratos.

Puig ha señalado que "nadie" de su gobierno le ha pedido "nada" sobre la dimisión del alcalde de Alicante y ha remarcado que esta decisión la deberán tomar "los actores fundamentales" y "principalmente el alcalde". "A mí lo que me preocupa de verdad es la gobernabilidad de Alicante y ver de qué manera los grupos del ayuntamiento son capaces de generar estabilidad en una ciudad fundamental para la Comunitat", ha subrayado.

No obstante, ha admitido que la situación es "complicada", aunque ha remarcado que los casos de Echávarri no son, "en ningún caso", de "corrupción". Por tanto, ha enfatizado que "cualquier equiparación con el pasado no tiene ningún tipo de sentido". "Es evidente que es una situación complicada y desde luego son los protagonistas los que tienen que ver cómo solucionan esta cuestión", ha insistido.