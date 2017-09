Puig reitera que la Comunitat es una nacionalidad "histórica" y no cree "productivo" entrar en un debate nominalista

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reiterado este miércoles que la Comunitat Valenciana es una "nacionalidad histórica" y no cree productivo entrar en un "debate nominalista" al ser preguntado por las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha asegurado que además de España, que es una nación "no sólo un Estado", en términos históricos también tendrían esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia.

Así, el 'president' ha señalado que la Comunitat Valenciana es una nacionalidad histórica no porque no lo diga él, sino porque "lo dice el Estatuto de Autonomía, que es la norma básica del funcionamiento de nuestra comunidad". Por tanto --ha apuntado-- "entrar en un debate nominalista no creo que sea productivo".