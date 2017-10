Prisión para Sànchez y Cuixart por "apelar a la resistencia" con el fin de evitar la aplicación de la ley

La jueza les impone esta medida ante la gravedad del delito y el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas

Por otro lado, la jueza recuerda que los hechos acaecidos en septiembre durante los registros y detenciones de miembros de la Generalitat por promover el referéndum "no se trataron de concentraciones pacíficas", sino que iban encaminadas a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas". Especifica también que no se remitió "mensaje alguno de que no se violentaran los vehículos de la Guardia Civil" que sufrieron destrozos por valor de 135.000 euros.