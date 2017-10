Presidente riojano afirma que estos momentos "no son buenos ni para Cataluña, ni para España"

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado que el país está viviendo "momentos difíciles" que "no son buenos ni para Cataluña, ni para España". No obstante, ha indicado que "tenemos que tener la tranquilidad de que se está cumpliendo el Estado de Derecho".

Ha recordado que "estamos dentro de un marco constitucional, que nos dimos los españoles hace cuarenta años, con la Constitución, que no está ayudando a la convivencia nacional". Todo ello, porque "sin Ley no hay Democracia", y lo que "se hizo ayer con los poderes del Estado, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es que la Ley se cumpla". Ceniceros ha lamentado que "por parte de algunas instituciones catalanas no quería cumplir la Ley", algo que "es triste".