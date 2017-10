Presidente TSJPV: la plantilla de jueces en Cataluña "se resentirá" por los problemas para desarrollar su labor

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado que los jueces catalanes tienen problemas para realizar su labor por "el conflicto político" con Cataluña y la "crisis constitucional" que se está viviendo. Por ello, cree "previsible" que la plantilla judicial en esta comunidad autónoma "se resienta".

Ante las preguntas sobre la situación en Cataluña, ha explicado que en los últimos días ha mantenido una conversación con la decana de los juzgados de Barcelona y ha señalado que la Judicatura en Cataluña tiene que trabajar sobre marcos jurídicos estables, y en el ámbito de lo "no decidible por la política", ocupado por "la tutela de los derechos fundamentales y de las libertades públicas".

En este sentido, ha señalado que, "en el conflicto político y en la crisis constitucional que estamos viviendo, no se debería cuestionar el ámbito regulativo", de forma que los jueces "no deberían tener ningún problema en desarrollar su función". "Pero, de hecho, sí que la tienen y es previsible que la plantilla judicial en Cataluña se resienta", ha alertado.

Asimismo, ha recordado que la "apuesta" del ordenamiento constitucional es el poder judicial único y, mientras sea así, "en España, los casi 6.000 jueces seguiremos perteneciendo no solo a un Cuerpo, sino a una sola organización", algo que considera "fundamental para el funcionamiento del sistema y para que que no se ponga en cuestión el principio de legalidad". "El imperio de la ley no es solamente el Estado de Derecho, sino que también es la clave del funcionamiento de la Administración de Justicia", ha subrayado.