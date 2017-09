Presidente TSJ Murcia advierte que desobeceder la ley es un "ataque inaceptable al proyecto de convivencia"

Advierte que la economía se resentirá y los niveles de bienestar social "si no ponemos coto a la corrupción pública y privada"

Y es que, denuncia Pasqual del Riquelme, "pueden criticarse las resoluciones, pero no es aceptable desacreditar a los jueces que las firman por el mero hecho de no compartirse el sentido de lo resuelto".

"Quienes así lo hacen parecen no darse cuenta de que, con ello, causan un daño irreparable a aquellas instituciones y servidores públicos que estamos, por obligación y por convicción, al margen de otros intereses que no sean la aplicación imparcial y objetiva de la Ley", ha matizado.

En otro orden de cosas, ha advertido que la economía se resentirá, y con ella los niveles de bienestar social, "si no se protegen eficazmente los derechos de propiedad, si hay dificultades para exigir el cumplimiento puntual de los contratos, si no se garantizan las libertades económicas, si no ponemos coto a la corrupción pública y privada y si no protegemos a quienes sufren los desequilibrios e inequidades que genera el mercado".