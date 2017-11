Presidente Canarias cree que se puede reflexionar sobre condonar deuda si no hay privilegio para un territorio

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este jueves que se puede reflexionar sobre la condonación de la deuda siempre que "no haya un trato de privilegio" hacia un territorio en concreto.

Sin embargo, matizó que se debería de reflexionar al respecto porque "si Canarias es la comunidad autónoma que tiene la menor deuda per capita de toda España, y eso ha sido a costa del sacrificio de los ciudadanos de Canarias de ser riguroso con la gestión, pues no se puede ser ahora perjudicados".

En este sentido, apuntó que si hay compensaciones "en los mismos términos" para Canarias, "no" se oponen, si bien aseguró que en lo que "no" están de acuerdo "es que aquellos que no han hecho la tarea, y no la han hecho adecuadamente, se les trate de manera mejor".