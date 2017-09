Presidenta Baleares dice que se "han pasado líneas rojas" con la detención en Cataluña y reclama diálogo

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha afirmado este miércoles que con la detención de cargos públicos en Cataluña "se ha pasado una línea roja" que, según ha opinado, "no es edificante para llegar a la solución del diálogo que es absolutamente necesaria para resolver este conflicto".

Ante ello, Armengol ha apelado "al sentido común, a la necesidad de hablar y de establecer puentes de diálogo" no sólo por parte de los dos gobiernos, sino también por parte de toda la sociedad, ha precisado.

Por eso, Armengol ha pedido, "desde un Gobierno, el balear, que entiende muy bien lo que está sucediendo en Cataluña", sentido común y responsabilidad y "volver a lo que no se debía haber perdido nunca, que es la capacidad de diálogo y de compartir una salida para Cataluña que debe ser pactada".

En este punto, la jefa del ejecutivo balear ha considerado que "se debe escuchar a la sociedad catalana", y ha insistido en que, ante "un conflicto que es político, no vale solo una solución policial, porque esa no es la salida". "La salida ante un conflicto político es la política", ha reiterado.

Preguntada acerca de la propuesta de MÉS per Mallorca de plantear un referéndum para 2030 en el que los ciudadanos de Mallorca puedan decidir sobre la construcción de un estado propio, Armengol ha aclarado que "no comparte" esta propuesta y que cree que "no es necesaria en absoluto".