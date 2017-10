Pons "ruega" a Puigdemont que no declare la independencia y le avisa que no lo aceptará ningún país de la UE

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha defendido dedicar estas últimas horas antes de la comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán a "rogarle que por favor" no realice una declaración unilateral de independencia y se "contenga". A su juicio, ese paso supondría una ruptura de la Constitución de 1978 y no sería aceptado por ningún país de la Unión Europea.

"Pedimos a Puigdemont que no nos lleve al abismo y que permita la reconstrucción de Cataluña", ha declarado González Pons en una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press. En su opinión, es el presidente de la Generalitat el que tiene la "llave para resolver la situación" porque si no declara la independencia se habrá dado un paso hacia la resolución del "problema" que hay encima de la mesa.

Pons ha insistido en que hay que "convencer" a Puigdemont de que no lo haga porque sería una "quiebra" de la convivencia, se rompería la Carta Magna y haría "daño a todos". "Hemos de emplear las horas que faltan en intentar convencerle de que no lo haga y que no nos lleve al precipicio a todos", ha enfatizado.