Podemos trabajará para que Carmena sea candidata: "No hay plan B, hay plan M, de Manuela"

Espinar asegura que no aspirará a la Presidencia de la Comunidad y apuesta por Errejón porque es "un magnífico candidato"

"Nos gustaría que repitiera a mí y a todos los miembros de Podemos. Nuestro trabajo será convencer a Manuela de que sería una buena idea que le diera continuidad a su proyecto otros cuatro años porque creo que la gente está muy contenta. No hay plan B, hay un plan M, que no es Manuela", ha agregado.

No obstante, el también portavoz de Podemos en el Senado ha señalado que habrá primarias para elegir candidatos, algo que es "innegociable" y marcan todos los estatutos de Podemos. "Y eso no es contradictorio con que a mí Íñigo Errejón me parece un muy buen candidato, un magnífico candidato que se elija dentro de un procedimiento democrático que no nos vamos a saltar nunca", ha apostillado.