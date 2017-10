Podemos responsabiliza al Gobierno del acoso a policías y guardias civiles, por ponerles "en el disparadero"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha culpado al Gobierno del acoso independentista que están sufriendo policías y guardias civiles desplegados en Cataluña, porque con sus "órdenes irresponsables" les "ha puesto en el disparadero, haciendo que entren en confrontación con la ciudadanía".

"A mi me duele mucho como española ver lo que está ocurriendo estos días con la fuerza pública de nuestro país. Me duele enormemente, y también me duele que haya 900 personas heridas por órdenes irresponsables que está dando el PP", ha asegurado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso.