Podemos ve "responsabilidad política" en el accidente en Valme y pide mejorar la revisión técnica de ascensores

El secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, que ha acudido este jueves a la concentración convocada por Marea Blanca, ha considerado que existe "responsabilidad política" en el accidente mortal en un ascensor del Hospital de Valme que ha costado la vida a una joven de 25 años, y ha anunciado que su grupo ha presentado, para su debate en el próximo mes de septiembre, una proposición no de ley con el objetivo de corregir las carencias que se han manifestado en el sector de los elevadores.

Molina, que ha dado un abrazo a la familia reiterando que "lo que ocurrido en un hospital público andaluz no debería haber sucedido en ningún caso y en ningún momento", ha asegurado que Podemos ya viene denunciando la situación en el Parlamento andaluz.

Ha recordado que Podemos ya presentó anteriormente una proposición no de ley "porque Andalucía ha hecho oídos sordos y es una de las comunidades que no ha reformado la instrucción técnica de elevación, de carácter estatal, que permitió en su momento bajar la ratio de técnicos por ascensores, frente a los 75 ascensores por técnico que exigía la ley anterior a esa reforma".

"Ojalá que esa decisión política no haya tenido que ver con el accidente por la deficiencia de mantenimiento de estas instalaciones y de muchos edificios públicas", ha afirmado Molina.

Podemos Andalucía ha presentado pregunta oral en comisión y una proposición no de ley para que la Junta "explique por qué no se ha regulado con carácter interno en Andalucía una norma que si se ha modificado en otras comunidades en beneficio de los usuarios y no en beneficio de las empresas".