Podemos reivindica los derechos civiles para defender el referéndum ante el Gobierno

Por su parte, la vicealcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha hecho un reconocimiento a "toda la gente represaliada en estos momentos" y a quienes han salido a la calle a "defender las libertades". Sabater ha criticado el "régimen del 78 y esta Constitución que ya no nos sirve", abogando por abrir un proceso constituyente "o una reforma en profundidad".

Asimismo, el alcalde de Tortosa, Ferran Bel (PDCat), quien ha sido citado por la Fiscalía General del Estado para declarar, ha dicho que si el fiscal general del Estado tuviera "vergüenza política" hoy no estaría en cargo, subrayando que los alcaldes citados han sido elegidos en las urnas, mientras que "él ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados".

La vicelalcaldesa de Castellón, Ali Brancal, ha opinado que "la situación de involución democrática en que nos encontramos" es "algo que nos afecta a todos, no es un problema de Cataluña", en alusión a los "recortes inhumanos de derechos fundamentales". El concejal gaditano Adrián Martínez ha enviado "saludos fraternales y solidarios desde la ciudad del cambio" a los presentes.

Igualmente, el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha arropado a los alcaldes que han sido imputados "por defender la soberanía popular", manifestando que "hay un Madrid fraternal que trabaja por un Estado en el que el derecho a decidir lo administre la política, no un fiscal y un coronel de la Guardia Civil".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha señalado que "un buen gobernante sabe que no puede gobernar solo para los suyos" y que debe "buscar soluciones mediadoras" y asumir "la pluralidad".

A juicio de la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, "los problemas políticos no se solucionan con cerrazón". "Ha llegado el tiempo de buscar soluciones basadas en el sentido común", ha planteado, elogiando "el diálogo" que propició la aprobación, en 1978, de la Constitución para exigir ahora "altura de miras" en aras al diálogo, ya que "tener altura de miras no es ignorar a una parte de la sociedad, no es aprovechar la situación para recurrir a una estrategia de deriva autoritaria que recorta los derechos de todas y todos". "Aragón es tierra de pactos" y "debemos escuchar a la gente que representa", ha concluido.