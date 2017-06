Podemos pone en marcha un censo de militantes para medir la implicación de sus bases ante "el reto de las municipales"

La Secretaría de Organización lanza la campaña 'Tú Construyes Podemos' para promover la afiliación de sus simpatizantes

Podemos ha puesto ya a disposición de sus simpatizantes un formulario de registro para crear un censo de militantes que les permita conocer el grado de implicación y participación de sus bases, no sólo para afrontar el trabajo diario de la organización sino también "el reto de las próximas elecciones municipales" de 2019.

El partido morado cuenta con un atípico sistema de afiliación muy abierto, no vinculado al pago de una cuota, que ha llevado a que el número de inscritos ronde ya los 488.000, mientras que la participación en los diferentes procesos internos no ha superado los 155.000 --la cifra récord que se registró en la Asamblea de Vistalegre II de febrero--.

Ahora han querido ir un paso más allá y crear la figura del militante, que no contempla ningún derecho adicional respecto a los inscritos, pero sí les servirá "para evaluar la potencia militante" del partido "en cada municipio del Estado" para así poder medir su fortaleza y saber "dónde queda más trabajo por hacer", con la vista puesta en las municipales de 2019.

En dicho reglamento también hacían hincapié en este censo de militantes no pretende establecer "clases" dentro de Podemos sino que es una manera de conocer mejor sus "capacidades". Así, insisten en que ser un militante censado "no confiere ningún derecho político adicional" y "no será requisito adicional de participación en ningún ámbito: "Todo lo que un militante tiene derecho a hacer, un inscrito también", puntualizaba Podemos en aquel documento.