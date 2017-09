Podemos registra hoy una iniciativa en el Congreso para reprobar a Zoido y Dastis por la crisis de refugiados

Unidos Podemos registrará este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con el objetivo de reprobar a los ministros de Interior y Asuntos Exteriores y Cooperación, Juan Ignacio Zoido y Alfonso Dastis, respectivamente, tras el incumplimiento de la cuota de acogida de refugiados a la que España se comprometió con la UE, y cuyo plazo ha terminado este martes.

El Gobierno ha asegurado en varias ocasiones, en sede parlamentaria, que las cuotas no se han podido cumplir por la complejidad del proceso puesto en marcha desde Bruselas. También ha señalado que no hay refugiados suficientes en Italia y Grecia para lograr esas cifras e, incluso, que hay refugiados que no quieren venir a España.