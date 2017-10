Podemos rechaza elecciones anticipadas "por la fuerza" en Cataluña como solución al conflicto, pero no las teme

La dirección estatal, "encantada" de ayudar a Podem y los 'comuns' a confluir, pero dice que la decisión es de los actores catalanes

Podemos considera que la posibilidad de que el Gobierno convoque elecciones anticipadas en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución no va a solucionar nada, aunque no tiene "miedo" de acudir a las urnas. Además, cree que, en todo caso, le corresponde al Parlamento catalán tomar esta decisión, y no al Ejecutivo de Mariano Rajoy hacerlo "por la fuerza".